Гинцбург: Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне
Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства завершатся к середине июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации препарата. При этом никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.
Минздрав России зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «Спутник лайт».
Как и «Спутник V» новый препарат был разработан национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,
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