Гинцбург: Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне

По его словам, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации препарата. При этом никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.

Минздрав России зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «Спутник лайт».

Как и «Спутник V» новый препарат был разработан национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,

