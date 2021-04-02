Гинцбург: Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне

Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства завершатся к середине июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Министр здравоохранения РФ привился препаратом «Спутник V»

По его словам, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации препарата. При этом никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.

Минздрав России зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «Спутник лайт».

Как и «Спутник V» новый препарат был разработан национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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