Гинцбург назвал количество выпущенных доз вакцины «Спутник V»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что уже произведено около 10 млн доз вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал, что всего российским препаратом привились почти семь миллионов человек, причём не только в России, сообщает телеканал «360».

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным Российского фонда прямых инвестиций, в настоящее время российский препарат уже одобрили в 50 странах с населением более 1,3 миллиарда человек.

