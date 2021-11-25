В Кремле прокомментировали назальную вакцину Путина

Назальная вакцина Путина была в жидком состоянии. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге с журналистами.

Он опроверг информацию о том, что президент России принял вакцину в виде порошка, отметив, что она в жидком состоянии впрыскивается в носоглотку с помощью шприца.

Песков также сообщил, что за сутки до назальной вакцины, Путину был сделан бустерный укол Спутник-лайт.