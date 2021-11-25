В Кремле прокомментировали назальную вакцину Путина
Назальная вакцина Путина была в жидком состоянии. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге с журналистами.
Он опроверг информацию о том, что президент России принял вакцину в виде порошка, отметив, что она в жидком состоянии впрыскивается в носоглотку с помощью шприца.
Песков также сообщил, что за сутки до назальной вакцины, Путину был сделан бустерный укол Спутник-лайт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ придерживается баланса в вопросе непопулярных ковидных мер.
По состоянию на 19 ноября, по данным портала стопкоронавирус.рф, число привившихся первым компонентом вакцины в России составило 66 миллионов 400 тысяч 393 человека. Обоими компонентами - 58 миллионов 713 тысяч 240 граждан.
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