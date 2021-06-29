Гинцбург: Большую часть населения необходимо вакцинировать за 2-4 месяца
В течение 2-4 месяцев необходимо вакцинировать большую часть россиян, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
По его словам, вакцинироваться необходимо каждые полгода, так как штамм коронавируса постоянно мутирует.
Также он напомнил, что переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию.
Ранее сообщалось, что российские власти отказались от требования привить от коронавируса 60% населения страны к 1 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru