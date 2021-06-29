Гинцбург: Большую часть населения необходимо вакцинировать за 2-4 месяца

В течение 2-4 месяцев необходимо вакцинировать большую часть россиян, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, вакцинироваться необходимо каждые полгода, так как штамм коронавируса постоянно мутирует.

Дельта + лямбда. Новый штамм, возможно, уже в России

Также он напомнил, что переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию.

Ранее сообщалось, что российские власти отказались от требования привить от коронавируса 60% населения страны к 1 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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