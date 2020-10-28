Гинцбург объяснил заражения коронавирусом испытателей вакцины «Спутник V»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему испытатели вакцины «Спутник V» сдают положительный тест на коронавирус, сообщает РИА Новости.



По словам Гинцбурга, добровольцам, у которых после вакцинации выявляется COVID-19, могли ввести плацебо. Предварительные данные появятся только в середине в ноябре после расшифровки данных. Учёный добавил, что половина испытателей уже получили первый компонент препарата, а около 9 тысяч провакцинированы уже второй раз.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи и производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в три недели. Из 40 тысяч добровольцев, принимающих участие в испытании препарата, 10 тысяч получат плацебо, так как это необходимо для проверки эффективности вакцины.

