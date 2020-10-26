Гинцбург: Антитела к COVID-19 снижаются через 2-3 месяца после вакцинации

Уменьшение количества антител через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса — нормальное явление, считает глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.



В интервью телеканалу «Россия 24» учёный рассказал о том, что спустя несколько месяцев после прививки от COVID-19 уровень антител снижается, но, несмотря на это, сохраняются клетки памяти. По словам Гинцбурга, они ответственны за выработку имунного ответа на вирусную инфекцию.



Ранее директор центра имени Гамалеи рассказал, что уже на следующей неделе количество вакцин для гражданского оборота значительно увеличится.



Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре была зарегистрирована ещё одна российская вакцина от новой коронавирусной инфекции — препарат «ЭпиВакКорона», разработка государственного научного центра «Вектор».

