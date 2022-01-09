Гематолог назвала способ снизить риск рака на 19%
Стало известно о пользе веганской диеты для защиты от рака, сообщает Express со ссылкой на врача-гематолога Ширин Кассам.
По ее словам, продукты, подходящие для веганов, а также фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, благодаря чему снижают риск воспаления и стресса, а также препятствуют образованию гормонов роста.
Эксперт также посоветовала отказаться от красного мяса и молочных продуктов, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Врач сослалась на данные исследования оксфордских ученых, согласно которому, веганы имеют на 19% меньший риск появления рака.
Активный ингредиент куркумы, куркумин, способен снизить риск развития рака у человека и остановить рост опухоли. Как выяснили медики, куркума — «суперпродукт», который может убить раковые клетки благодаря высокой концентрации антиоксидантов.
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