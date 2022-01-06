В Британии назвали убивающий раковые клетки «суперпродукт»

Как выяснили медики, куркума — «суперпродукт», который может убить раковые клетки благодаря высокой концентрации антиоксидантов. По данным исследователей, в странах, где активно используют эту специю, число людей с онкологическими заболеваниями значительно ниже.

Кроме того, куркума снижает риск возникновения катаракты, глаукомы, макулодистрофии. Также специю используют как средство для снижения холестерина.

Тем не менее, медики предупреждают, что избыточное употребление куркумы может стать причиной расстройства желудка, диареи, головокружения и головной боли.

