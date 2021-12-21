Врач: ношение коротких брюк может привести к ампутации

Стало известно об опасности ношения коротких брюк в холода, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на врача-невролога Сергея Длина.

По его словам, при сильных морозах человек может получить обморожение ног и не заметить этого сразу. Дело в том, при сильном изменении температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. И если человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение.

По словам эксперта, человек может даже не почувствовать холод, особенно в состоянии опьянения. Среди сигналов обморожения — сильная боль и ломота на переохлажденном участке, однако под действием спиртных напитков эти сигналы становятся слабее или вовсе исчезают. В случае игнорирования симптомов начнется следующий этап — отмирание клеток.

Напомним, у курильщиков и людей с сосудистой патологией может возникать симптом «ковидных пальцев». «Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия», — отметила медик.

