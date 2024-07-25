Гастроэнтеролог Сухорукова предупредила об опасности «передозировки» яблок

По её словам, «передозировка» этих фруктов может обострить колит, язву и гастрит, а также спровоцировать воспаление в желчном пузыре.

«Также фруктовые кислоты весьма быстро способны разрушить зубную эмаль. Поэтому врачи рекомендуют после поедания яблока прополоскать рот водой», — отметила эксперт.

Сухорукова добавила, что можно съедать максимум два яблока в день, желательно не резая их на кусочки.

Ранее врач-эндокринолог Залина Гусова заявила, что яблоки опасны для людей с ожирением и сахарным диабетом, сообщает 360.ru.

