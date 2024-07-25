Гастроэнтеролог Сухорукова предупредила об опасности «передозировки» яблок
Избыточное количество яблок чревато различными проблемами для организма. Об этом NEWS.ru заявила гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова.
По её словам, «передозировка» этих фруктов может обострить колит, язву и гастрит, а также спровоцировать воспаление в желчном пузыре.
«Также фруктовые кислоты весьма быстро способны разрушить зубную эмаль. Поэтому врачи рекомендуют после поедания яблока прополоскать рот водой», — отметила эксперт.
Сухорукова добавила, что можно съедать максимум два яблока в день, желательно не резая их на кусочки.
Ранее врач-эндокринолог Залина Гусова заявила, что яблоки опасны для людей с ожирением и сахарным диабетом, сообщает 360.ru.
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