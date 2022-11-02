Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях позднего ужина

По её словам, поздний ужин приводит к тому, что со временем процессы по пищеварению будут замедляться, не до конца переваренная пища частично выйдет из желудка и пройдет до двенадцатиперстной кишки.

Она отметила, что в результате утром человек проснется без аппетита, а это значит, что запуск пищеварительного тракта будет пропущен.

«Со временем это приведет к запорам, нарушению желчеоттока и необходимости посещения гастроэнтеролога. Пропуск завтрака — это уже меньшее количество приемов пищи, соответственно, худшая стимуляция желчного пузыря, который должен стимулироваться именно режимом питания», — уточнила диетолог.

Дианова добавила, что перед сном можно съесть, например, лёгкие салаты, кисломолочные продукты, сушеные яблоки или вяленые бананы в сочетании с чашкой чая.

Ранее диетолог Роксана Баккер заявила, что употребление кофе во время приема пищи может привести к дефициту железа, пишут «Известия».

