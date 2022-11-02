Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях позднего ужина
Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что из-за ужина прямо перед сном пищеварительные процессы в организме человека происходят неправильно, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, поздний ужин приводит к тому, что со временем процессы по пищеварению будут замедляться, не до конца переваренная пища частично выйдет из желудка и пройдет до двенадцатиперстной кишки.
Она отметила, что в результате утром человек проснется без аппетита, а это значит, что запуск пищеварительного тракта будет пропущен.
«Со временем это приведет к запорам, нарушению желчеоттока и необходимости посещения гастроэнтеролога. Пропуск завтрака — это уже меньшее количество приемов пищи, соответственно, худшая стимуляция желчного пузыря, который должен стимулироваться именно режимом питания», — уточнила диетолог.
Дианова добавила, что перед сном можно съесть, например, лёгкие салаты, кисломолочные продукты, сушеные яблоки или вяленые бананы в сочетании с чашкой чая.
Ранее диетолог Роксана Баккер заявила, что употребление кофе во время приема пищи может привести к дефициту железа, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru