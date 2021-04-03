Диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак

Завтраки должны быть разнообразными, сбалансированными и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

Как отметила эксперт, на завтрак можно подать множество вкусных и простых в приготовлении блюд, богатых белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.

«Например, каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп — гречневой, овсяной, пшенной, пшеничной; различные молочные продукты пониженной жирности — творог, йогурт, ряженка, нежирные сорта сыра; блюда из яиц — омлет и так далее. К приведенному выше ассортименту блюд следует добавить порцию овощей и фруктов», — поделилась диетолог.

Эксперт отметила, что пищу можно готовить любыми способами, кроме жарения: отваривать, готовить на пару или на гриле, запекать, тушить.

Кроме того, Стародубова добавила, что завтрак — один из важнейших приемов пищи, однако его можно пропустить, если вы привыкли к другому распорядку дня и не имеете каких-либо проблем с весом или здоровьем.

