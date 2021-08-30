Гастроэнтеролог рассказал, что не стоит есть перед прививкой от коронавируса

Сладости, продукты с высоким содержанием углеводов и фрукты стоит исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса, чтобы снизить вероятность побочных эффектов от прививки. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с радио Sputnik.

Как отметил врач, в первую очередь необходимо на время отказаться от сладкого. Харлов подчеркнул, что с повышенным уровнем сахара в крови сложнее перенести вакцинацию.

Также гастроэнтеролог посоветовал отказаться от высокоуглеводной пищи: картофель, каши, хлеб тоже повышают уровень сахара.

Кроме того, перед вакцинацией стоит вдвое сократить употребление фруктов, за исключением цитрусовых. Наиболее вредными перед прививкой могут быть бананы, виноград и дыни, пишет Газета.ру.

Гастроэнтеролог также порекомендовал не употреблять перед вакцинацией никаких новых продуктов, «только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока», отмечает РИА ФАН. Это необходимо, чтобы избежать аллергической реакции.

Харлов посоветовал не переедать перед прививкой: врач объяснил, что это может ударить по иммунной системе.

