Гастроэнтеролог предупредила об опасности красного мяса для здоровья

Она сослалась на исследования, доказывающие связь повышенного употребления этих видов мяса и риска развития онкологии толстого кишечника. Врач призвала ограничить употребление в пищу мяса людям, для которых существует риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний кишечника.

При этом если человек решает отказаться от мяса, ему следует разнообразить свой рацион продуктами растительного происхождения, содержащими достаточное количество нутриентов.

Ранее стало известно, что красное мясо категорически нельзя есть людям с болезнью печени и почек.

