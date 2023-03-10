Гастроэнтеролог предупредила об опасности красного мяса для здоровья

Частое употребление в пищу говядины, свинины и баранины может повышать уровень холестерина и артериального давления, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Есакову.

Диетолог заявил, что насекомые могут заменить человеку мясо

Она сослалась на исследования, доказывающие связь повышенного употребления этих видов мяса и риска развития онкологии толстого кишечника. Врач призвала ограничить употребление в пищу мяса людям, для которых существует риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний кишечника.

При этом если человек решает отказаться от мяса, ему следует разнообразить свой рацион продуктами растительного происхождения, содержащими достаточное количество нутриентов.

Ранее стало известно, что красное мясо категорически нельзя есть людям с болезнью печени и почек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдоровое ПитаниеЕдаМясо
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры