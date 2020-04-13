Мед, чеснок и лимон не помогут в борьбе с коронавирусом

«Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», - заявили в Роспотребнадзоре.



В ведомстве отметили, что гражданам, в первую очередь, необходимо придерживаться социальной дистанции, тщательно мыть руки и проводить дезинфекцию поверхностей.



Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко так же заявил, что лимон, чеснок и имбирь влияют на состояние общего иммунитета человека, однако не могут идти ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, передает РИА ФАН.

