Мед, чеснок и лимон не помогут в борьбе с коронавирусом
Употребление меда, лимона и чеснока не способно сыграть существенную роль в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что вышеуказанные продукты, согласно распространенному мнению, могут укрепить общий иммунитет человека, а также сыграть роль жаропонижающего средства.
«Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», - заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что гражданам, в первую очередь, необходимо придерживаться социальной дистанции, тщательно мыть руки и проводить дезинфекцию поверхностей.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко так же заявил, что лимон, чеснок и имбирь влияют на состояние общего иммунитета человека, однако не могут идти ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, передает РИА ФАН.
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