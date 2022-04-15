Фонд «Круг добра» закупят препараты для почти 30 детей с редкими заболеваниями

Совет фонда «Круг добра» одобрил закупки лекарств для почти 30 детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

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Он также сообщил, что соответствующее решение было принято в пятницу на заседании совета фонда «Круг добра».

По данным Салагая, в список войдут следующие препараты: «Золгенсма» для терапии спинальной мышечной атрофии, «Трикафта» для лечения муковисцидоза, «Бринейра» для терапии нейронального цероидного липофусциноза и «Окслюмо» для терапии первичной гипероксалурии.

Фонд поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» — один из государственных внебюджетных фондов. Создан 5 января 2021 года указом Президента Российской Федерации № 16 от 5 января 2021 г.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваДети
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