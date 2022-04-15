Фонд Андрея Первозванного доставит к Пасхе Благодатный огонь из Иерусалима
Фонд Андрея Первозванного получил поддержку от патриарха Иерусалимского Феофила в принесении Благодатного огня в Россию к Пасхе. Об этом сообщается на сайте фонда.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи с патриархом Иерусалимским Феофилом пообещал приложить все усилия, чтобы доставить миллионам верующих в России пасхальную весть из Иерусалима.
«Благодатный огонь - символ светлого праздника Пасхи, который укрепит веру в лучшее и наполнит добром сердца верующих и их поступки», - добавил Якунин.
Сообщается, что накануне Пасхи патриарх Иерусалимский Феофил прочитает молитву о мире на Святой Земле и во всех точках Земли, где продолжаются конфликты.
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