Фонд Андрея Первозванного доставит к Пасхе Благодатный огонь из Иерусалима

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи с патриархом Иерусалимским Феофилом пообещал приложить все усилия, чтобы доставить миллионам верующих в России пасхальную весть из Иерусалима.

«Благодатный огонь - символ светлого праздника Пасхи, который укрепит веру в лучшее и наполнит добром сердца верующих и их поступки», - добавил Якунин.

Сообщается, что накануне Пасхи патриарх Иерусалимский Феофил прочитает молитву о мире на Святой Земле и во всех точках Земли, где продолжаются конфликты.