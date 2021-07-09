Фонд «Круг добра» обеспечит лекарствами почти 4 тысячи детей

Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что до конца 2021 года медицинскими препаратами уже обеспечены 1 047 пациентов, сообщает Общественная палата РФ в своём Telegram-канале.

По его словам, в рамках работы Фонда в ближайшее время лекарства получат почти четыре тысячи детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

«3 865 человек - прогнозируемое количество пациентов, которые получат помощь по решению экспертного совета в ближайшее время», - резюмировал Ткаченко.

Фонд «Круг добра» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Для закупки лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими хроническими, а также орфанными заболеваниями, направляются средства от повышения до 15% ставки НДФЛ на крупные доходы.

