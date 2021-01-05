Путин объявил название фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Президент России Владимир Путин заявил, что фонд помощи детям с редкими заболеваниями будет называться «Круг добра», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по вопросам соцзащиты населения российский лидер рассказал, что проект указа о создании фонда «уже лежит у него столе».
Путин напомнил, что в фонд поддержки детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими хроническими, а также орфанными заболеваниями, пойдут средства от повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.
Закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% президент России подписал в ноябре 2020 года. Документ касается доходов, которые превышают пять миллионов рублей в год, что позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в 2021 году, которые направят в фонд «Круг добра».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый закон сохраняет НДФЛ в 13% для доходов от продажи квартиры или машины, а также выплат по страховке, которые могут превысить порог в пять миллионов рублей. По его словам, это будет «разовое превышение», а значит «облагать его повышенным налогом будет неправильно».
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