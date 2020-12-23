Физиотерапевт рассказал, как восстановиться после коронавируса
Бороться с неприятными остаточными явлениями после перенесённого коронавируса помогают распаривания и специальная мануальная терапия, рассказал врач-физиотерапевт Родион Григорьев.
Переболевших COVID-19 зачастую мучают кашель и одышка, у них нет аппетита. Вернуть организм в нормальное состояние можно с помощью восстанавливающего комплекса, утверждает Григорьев. Человека распаривают в мини-сауне, затем проводят специальные обёртывания. Так вместе с потом из организма выводятся токсины и шлаки. С помощью мануальной техники выстукиваются и прорабатываются лёгкие, заявил физиотерапевт в беседе с NEWS.ru.
Однако к подобному методу восстановления есть противопоказания, поэтому специалист рекомендует сначала пройти индивидуальный осмотр у врача.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН посоветовал переболевшим COVID-19 восстанавливать лёгкие с помощью дыхательной гимнастики Стрельниковой.
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