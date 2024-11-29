Фитнес, лыжи и коньки: каким будет новый спортивный сезон «Зимы в Москве»

Тренировки по фитнесу, бегу на лыжах и конькам значатся в программе зимнего сезона проекта «Мой спортивный район». Он откроется 1 декабря в рамках масштабного проекта «Зима в Москве».

Активности на катках и лыжных трассах доступны горожанам от 10 лет, в фитнес-тренировках могут принять участие жители Москвы старше 18 лет. В зимнем сезоне будут работать 115 площадок «Моего спортивного района» по всей столице. Предполагается участие свыше 80 тысяч участников. Они посетят 8400 занятий.