Фитнес, лыжи и коньки: каким будет новый спортивный сезон «Зимы в Москве»

Тренировки по фитнесу, бегу на лыжах и конькам значатся в программе зимнего сезона проекта «Мой спортивный район». Он откроется 1 декабря в рамках масштабного проекта «Зима в Москве».

Активности на катках и лыжных трассах доступны горожанам от 10 лет, в фитнес-тренировках могут принять участие жители Москвы старше 18 лет. В зимнем сезоне будут работать 115 площадок «Моего спортивного района» по всей столице. Предполагается участие свыше 80 тысяч участников. Они посетят 8400 занятий.

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Так, программа фитнеса доступна на 21 площадке в 10 округах Москвы по вторникам (начало в 19:00) и субботам (с 10:00). Для лыжных тренировок в парках подготовят 15 трасс после образования постоянного снежного покрова. Встать на коньки предлагают более чем на 75 ледовых площадках мегаполиса.

Ознакомиться с расписанием и записаться на практику можно на сайте проекта «Мой спортивный район». Занятия проводят профессиональные тренеры.

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Фото: moysportrayon.moscow.sport
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