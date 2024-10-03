Собянин: Более 2 млн человек посетили спортивные мероприятия Москвы этим летом
Этим летом столица стала одним из самых спортивных городов страны. Так, ее спортивные мероприятия посетили больше 2 млн человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин уточнил, что в большой проект «Лето в Москве» вошли тренировки во дворах и парках, на стадионах, мастер-классы, любительские соревнования по самым разным видам спорта. Всего в столице провели около 15 тысяч спортивных мероприятий.
Помимо этого, были проведены два масштабных спортивных события - День московского спорта в «Лужниках» и Ночь московского спорта. Их посетили около 357 тысяч человек.
Семейный фестиваль «Московский день физкультурника» в Лужниках собрал почти 120 тысяч человек. Дети, родители и пенсионеры дедушки участвовали в квест-игре, танцевали зумбу, сдавали нормативы ГТО, наблюдали за участниками спортивного ориентирования.
Также 6 июля прошел велофестиваль, в котором поучаствовали более 35 тысяч участников, а занятия проекта «Мой спортивный район» проходили на 114 площадках Москвы и объединили почти 70 тысяч жителей. В этом году впервые программа включала бег и ушу.
Помимо этого, в столице прошло более 10 массовых забегов, в том числе Ночной и Красочный забеги, велогонки «Пять колец Москвы», , а также Большой московский триатлон.
Сейчас все любители спорта и бега готовятся к Московскому марафону, который пройдет в столице 13 октября.
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