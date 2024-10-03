Собянин: Более 2 млн человек посетили спортивные мероприятия Москвы этим летом

Этим летом столица стала одним из самых спортивных городов страны. Так, ее спортивные мероприятия посетили больше 2 млн человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин уточнил, что в большой проект «Лето в Москве» вошли тренировки во дворах и парках, на стадионах, мастер-классы, любительские соревнования по самым разным видам спорта. Всего в столице провели около 15 тысяч спортивных мероприятий.

Помимо этого, были проведены два масштабных спортивных события - День московского спорта в «Лужниках» и Ночь московского спорта. Их посетили около 357 тысяч человек.

Семейный фестиваль «Московский день физкультурника» в Лужниках собрал почти 120 тысяч человек. Дети, родители и пенсионеры дедушки участвовали в квест-игре, танцевали зумбу, сдавали нормативы ГТО, наблюдали за участниками спортивного ориентирования.