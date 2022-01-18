ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российское противоопухолевое лекарство «Кабатэкс», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что стоимость препарата будет на 40% ниже цены референтного препарата «Джевтана», что позволит «существенно сэкономить средства при осуществлении госзакупок».
«Цена на «Кабатэкс» рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента», - уточнили в ведомстве.
В ФАС добавили, что в случае выпуска в Евразийском экономическом союзе второго воспроизведённого лекарства, то стоимость российского препарата снизят на 50% от цены на «Джевтану».
Ранее ФАС одобрила ходатайство компании «Газпром» о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале Балтийского химического комплекса, сообщает RT.
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