ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»

В сообщении говорится, что стоимость препарата будет на 40% ниже цены референтного препарата «Джевтана», что позволит «существенно сэкономить средства при осуществлении госзакупок».

«Цена на «Кабатэкс» рассчитана с учетом преференциального понижающего коэффициента», - уточнили в ведомстве.

В ФАС добавили, что в случае выпуска в Евразийском экономическом союзе второго воспроизведённого лекарства, то стоимость российского препарата снизят на 50% от цены на «Джевтану».

Ранее ФАС одобрила ходатайство компании «Газпром» о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале Балтийского химического комплекса, сообщает RT.

