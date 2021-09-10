ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарства от COVID-19 «Ковидолек»
Предельная отпускная цена препарата «Ковидолек», которое используется в лечении коронавируса, согласована на уровне 2 916 рублей, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В сообщении отмечается, что данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, цена согласована за упаковку 40 таблеток по 200 мг.
Ранее ФАС в ходе мониторинга цен в России выявила признаки возможного картельного сговора крупнейших производителей арматуры, сообщает «Свободная пресса».
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