Еще один пожилой житель Израиля умер после вакцинации от коронавируса
Еще один пожилой житель Израиля умер после вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.
У 88-летнего жителя страны был ряд других хронических заболеваний, прививался он вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Медики заявили, что связи между смертью и прививкой нет.
В понедельник в этой ближневосточной стране скончался после вакцинации 75-летний пациент, у которого также был рак и несколько инфарктов в истории болезни.
Напомним, в Израиле снова ввели тотальный карантин на фоне пандемии коронавируса. Он продлится до 9 января 2021 года. Это уже третий локдаун с начала года.
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