Еще один пожилой житель Израиля умер после вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.

У 88-летнего жителя страны был ряд других хронических заболеваний, прививался он вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Медики заявили, что связи между смертью и прививкой нет.

В понедельник в этой ближневосточной стране скончался после вакцинации 75-летний пациент, у которого также был рак и несколько инфарктов в истории болезни.

Напомним, в Израиле снова ввели тотальный карантин на фоне пандемии коронавируса. Он продлится до 9 января 2021 года. Это уже третий локдаун с начала года.

