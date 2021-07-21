«ЭпиВакКорона» доступна в Москве только сделавшим первую прививку
Поступившая в Москву вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» обеспечит потребности тех, кто сделал первую прививку, но не будет общедоступной для остальных, сообщает столичный Департамент здравоохранения.
«Информация о доступности вакцины Эпивак в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По его данным, в столицу поступила вакцина в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех, кто уже ранее сделал первую прививку «ЭпиВакКороной».
При этом на остальных жителей города ее не хватит.
Накануне стало известно, что в Москву поступили более 40 тысяч доз «ЭпиВакКороны». В российские регионы в ближайшее время поступят 720 тысяч доз этой вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- «Дураком надо быть»: Азаров ответил мечтающим о распаде России украинцам
- Молдавские политики завязали драку в прямом эфире
- Совфед разработал законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов
- Работавшим в сельской местности россиянам предложили повысить пенсию
- «ЭпиВакКорона» доступна в Москве только сделавшим первую прививку
- Ростех начнет разработку противопожарной бомбы
- «Частная тюрьма» в Ленобласти оказалась не тюрьмой
- Глава ВОЗ предупредил о риске появления нового опасного штамма COVID-19
- Вирусологи оценили риск проникновения оспы обезьян в Россию
- Компания Абрамовича отказалась строить ЦБК на Дальнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru