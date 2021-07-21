«ЭпиВакКорона» доступна в Москве только сделавшим первую прививку

Поступившая в Москву вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» обеспечит потребности тех, кто сделал первую прививку, но не будет общедоступной для остальных, сообщает столичный Департамент здравоохранения.

«Информация о доступности вакцины Эпивак в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, в столицу поступила вакцина в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех, кто уже ранее сделал первую прививку «ЭпиВакКороной».

При этом на остальных жителей города ее не хватит.

Накануне стало известно, что в Москву поступили более 40 тысяч доз «ЭпиВакКороны». В российские регионы в ближайшее время поступят 720 тысяч доз этой вакцины.

