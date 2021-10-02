Эпидемиолог рассказал, когда переболевшим гриппом или ОРВИ можно прививаться от COVID-19

Вакцинация от коронавируса допускается через две-недели после перенесенного гриппа или ОРВИ. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что в текущем году сезон гриппа начался рано, первые случаи заболевания регистрировались уже в августе. Горелов рекомендовал сделать прививку от гриппа, «особенно лицам из групп риска и детям, а также тем, кто уже переболел ковидом».

«При этом перенесенные ОРВИ или грипп — не причина отказываться от прививки от ковида. Ее можно делать спустя две-три недели после перенесенного острого заболевания», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, эпидемиолог рассказал, что перенесшие грипп или COVID-19 становятся более восприимчивы к другим инфекциям, так как заболевания сопровождаются стрессом для организма и имеют комплекс отдаленных последствий.

Специалист призвал россиян сделать прививку как от коронавируса, так и от гриппа, назвав вакцинацию самой действенной защитой.

«При этом помним, что между прививками должно пройти не менее месяца. Таким образом, сейчас можно сделать прививку от коронавируса, после завершения полного курса вакцинации выждать месяц и затем привиться от гриппа», — посоветовал Горелов.

