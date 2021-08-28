Эпидемиолог назвал способ победить постковидный синдром

Вакцинация против коронавируса может улучшить состояние пациентов во время постковидного синдрома. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сообщил Горелов в беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и те, у кого такого синдрома нет.

По словам Горелова, вакцинацию рекомендуют проходить через полгода после болезни, так как титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней и у большинства пациентов достигает минимума через 4-6 месяцев.

Эпидемиолог добавил, что допускается сделать прививку раньше. При этом пациентам с постковидным синдромом можно привиться любой из зарегистрированных в России вакцин.

