Эпидемиолог: наступила стабилизация ситуации с коронавирусом в России

Названа причина снижения числа новых случаев коронавируса в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам и как следствие - разобщению. В результате этого две недели социальная активность среди россиян была снижена. Как отметил Горелов, граждане реже пользовались общественным транспортом, так как люди фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода COVID-19.