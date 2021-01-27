Эпидемиолог: наступила стабилизация ситуации с коронавирусом в России
Названа причина снижения числа новых случаев коронавируса в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам и как следствие - разобщению. В результате этого две недели социальная активность среди россиян была снижена. Как отметил Горелов, граждане реже пользовались общественным транспортом, так как люди фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода COVID-19.
По словам эпидемиолога, в настоящее время ситуация с коронавирусом в России точно стабилизировалась.
Ранее Горелов рассказал о сроках вакцинации для россиян, переболевших коронавирусом.
«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени», — заявил Горелов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru