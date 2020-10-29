Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Процесс распространения коронавирусной инфекции в Москве стабилизировался, загрузка коечного фонда уменьшается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам московского мэра, в городе нет резкой динамики и эскалации заболеваемости, и важно сейчас «удержать эту планочку и потом потихоньку снижать её». Ранее рост основных показателей распространения инфекции замедлился почти в десять раз, и данные этой недели не превышают коэффициенты предыдущих недель.

Кроме того, Собянин сообщил, что впервые за последнее время из московских больниц было выписано больше пациентов, чем госпитализировано. Мэр назвал уменьшение загрузки коечного фонда «небольшим, но очень важным».

Также столичный мэр сообщил о том, что большинство горожан соблюдает меры профилактики распространения COVID-19. Масочно-перчаточному режиму в транспорте следуют около 90% москвичей, в магазинах — около 80% жителей Москвы.

Сергей Собянин добавил, что город располагает необходимым запасом медикаментов для борьбы с коронавирусом. Мэр отметил, что препараты используются для амбулаторного лечения пациентов, а в больницы поступают горожане с тяжёлой формой инфекции.

По состоянию на 29 октября, в Москве зафиксировано 413 928 случаев заражения коронавирусом, 303 831 человек выздоровели, 6 644 пациентов скончались.

