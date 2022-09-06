Эндокринолог рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле

Врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова заявила, что ощущение кома в горле может говорить о целом ряде серьёзных проблем со здоровьем, сообщает «Вечерняя Москва».

Эндокринолог рассказала, как не набрать вес после отказа от курения

По её словам, симптомы сдавливания окружающих тканей в области шеи могут возникать при увеличении щитовидной железы, при аутоиммунном тиреоидите или йододефицитном зобе.

Она отметила, что ощущение кома в горле вместе с отрыжкой, изжогой и болью в животе может быть симптомом патологии желудочно-кишечного тракта.

«Такие ощущения также могут быть при увеличении лимфатических узлов шеи при патологии ЛОР-органов. Также может возникать при неврологических болях. Например, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника», — подчеркнула эндокринолог.

Куликова добавила, что при возникновении подобных ощущений следует обязательно обратиться к врачу, который может направить больного на дополнительные обследования и консультацию.

Ранее врач-терапевт, диетолог, Маргарита Королёва рассказала, что употребление баклажанов необходимо минимизировать людям с аутоиммунными заболеваниями, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БолезньЛечениеЗдоровьеВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры