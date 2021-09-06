Эндокринолог назвала противопоказания для интервального голодания

Интервальное голодание может быть опасно для ряда пациентов. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, диетолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Елена Маслова.

По ее словам, прерывистое голодание нельзя назвать более эффективным способом похудения, чем ежедневный подсчет калорий, при этом было проведено исследование, которое показало, что через 12 месяцев после курса голодания через день у пациентов был повышен уровень холестерина.

Более того, Маслова отметила, что от такого способа поддержания фигуры следует воздержаться пациентам с сахарным диабетом и расстройством пищевого поведения (анорексия, булимия). Также такой подход к питанию врач не рекомендует подросткам в стадии активного роста, беременным и людям с некоторыми заболеваниями (печени, почек, ЖКТ).

Ранее врач-диетолог назвала полезную альтернативу десертам.

