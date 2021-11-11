EMA одобрило использование двух новых препаратов для лечения COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование двух новых препаратов для лечения коронавируса: Ronapreve и Regkirona. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ronapreve и Regkirona созданы на основе моноклональных антител. В сообщении EMA отмечается, что препараты могут быть использованы для лечения COVID-19 у взрослых и детей, старше 12 лет. Прописывать Ronapreve и Regkirona можно только тем больным, которые не находятся на аппаратах ИВЛ и подвержены риску осложнения заболевания. Ronapreve также подойдёт для профилактики коронавируса.