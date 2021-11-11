EMA одобрило использование двух новых препаратов для лечения COVID-19
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование двух новых препаратов для лечения коронавируса: Ronapreve и Regkirona. Об этом сообщается на сайте агентства.
Ronapreve и Regkirona созданы на основе моноклональных антител. В сообщении EMA отмечается, что препараты могут быть использованы для лечения COVID-19 у взрослых и детей, старше 12 лет. Прописывать Ronapreve и Regkirona можно только тем больным, которые не находятся на аппаратах ИВЛ и подвержены риску осложнения заболевания. Ronapreve также подойдёт для профилактики коронавируса.
Моноклональные антитела - это белки, которые прикрепляются к одному белку вируса и обезвреживают его. В случае с COVID-19 это белок-шип SARS-CoV-2, который вирус использует для проникновения в клетки человека.
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