Эксперты рассказали, кто тяжелее переносит вакцинацию от коронавируса
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, почему люди старше 65 лет переносят вакцинацию от коронавируса без каких-либо побочных эффектов.
«Реактогенность вакцины у пожилых людей ниже, чем у людей зрелого возраста или у молодых. Так работает иммунная система: с возрастом её способность быстро реагировать ослабляется», — рассказал эксперт в интервью «Радио 1».
При этом, по словам иммунолога, более чем у половины вакцинированных наблюдается хотя бы один побочный эффект, однако длится он не более трех дней.
Кроме того, Крючков подчеркнул, что перед прививкой необходимо рассказать врачу о наличии каких-либо заболеваний и аллергических реакций, чтобы медик был готов оказать вам помощь в экстренном случае.
В свою очередь, завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов рассказал, что реакции на вакцину в первую очередь зависит от нервной системы и общего настроя. Медик считает, что прививка пройдет без последствий, если пациент настроен положительно.
Также Костинов подчеркнул, что побочные эффекты от вакцинации можно снимать соответствующими препаратами: например, болеутоляющими или жаропонижающими.
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