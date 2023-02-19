Эксперты раскрыли секреты сохранения полезных свойств картофеля при готовке

е стоит бояться большого содержания углеводов в картофели и его калорийности, есть знать химический состав корнеплода и уметь его правильно готовить. Об этом заявила врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова в комментарии газете «Известия».

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Эксперт напомнила, что в картофели содержится много кремния, кобальта и хрома. Также клубни богаты витамином С, они содержат 20–25% от суточной потребности полезного вещества.

«Как бы мы ни пытались его готовить, например, опускать для варки не в холодную, а горячую воду, сохранить весь объем витамина С у нас не получится. Поэтому больше мы все-таки рассматриваем картофель как продукт углеводистый, который дает нам достаточно энергии. Также он служит источником ценных минералов и витамина B6 (пиридоксина), которого в картошке примерно 15% суточной нормы», — пояснила диетолог.

Эксперты издания рекомендовали для сохранения полезных веществ варить или запекать картофель в мундире, а потом чистить. Покупные клубни лучше предварительно вымачивать, чтобы смыть с них химикаты и другие вредные вещества. Также диетологи не советуют есть клубни с кожурой.



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ФОТО: pixabay.com
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