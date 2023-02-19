Эксперты раскрыли секреты сохранения полезных свойств картофеля при готовке
е стоит бояться большого содержания углеводов в картофели и его калорийности, есть знать химический состав корнеплода и уметь его правильно готовить. Об этом заявила врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова в комментарии газете «Известия».
Эксперт напомнила, что в картофели содержится много кремния, кобальта и хрома. Также клубни богаты витамином С, они содержат 20–25% от суточной потребности полезного вещества.
«Как бы мы ни пытались его готовить, например, опускать для варки не в холодную, а горячую воду, сохранить весь объем витамина С у нас не получится. Поэтому больше мы все-таки рассматриваем картофель как продукт углеводистый, который дает нам достаточно энергии. Также он служит источником ценных минералов и витамина B6 (пиридоксина), которого в картошке примерно 15% суточной нормы», — пояснила диетолог.
Эксперты издания рекомендовали для сохранения полезных веществ варить или запекать картофель в мундире, а потом чистить. Покупные клубни лучше предварительно вымачивать, чтобы смыть с них химикаты и другие вредные вещества. Также диетологи не советуют есть клубни с кожурой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- Эксперты раскрыли секреты сохранения полезных свойств картофеля при готовке
- В Совфеде регионы призвали к профилактике подросткового алкоголизма
- МИнобороны РФ: Киев готовится к ядерной провокации с помощью Европы
- В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области погибла девушка
- СМИ: Байден потребовал от Зеленского срочных побед
- Общественники Абхазии высказались против вступления в состав России
- Бастрыкин подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
- Минобороны РФ опровергает увольнение офицеров ДНР и ЛНР
- СМИ: Басурин подтвердил свой выход на пенсию
- Кадыров решил конкурировать с Пригожиным и создать свою ЧВК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru