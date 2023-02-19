Эксперты раскрыли секреты сохранения полезных свойств картофеля при готовке

Эксперт напомнила, что в картофели содержится много кремния, кобальта и хрома. Также клубни богаты витамином С, они содержат 20–25% от суточной потребности полезного вещества.

«Как бы мы ни пытались его готовить, например, опускать для варки не в холодную, а горячую воду, сохранить весь объем витамина С у нас не получится. Поэтому больше мы все-таки рассматриваем картофель как продукт углеводистый, который дает нам достаточно энергии. Также он служит источником ценных минералов и витамина B6 (пиридоксина), которого в картошке примерно 15% суточной нормы», — пояснила диетолог.

Эксперты издания рекомендовали для сохранения полезных веществ варить или запекать картофель в мундире, а потом чистить. Покупные клубни лучше предварительно вымачивать, чтобы смыть с них химикаты и другие вредные вещества. Также диетологи не советуют есть клубни с кожурой.





