В Роскачестве раскрыли главную опасность прошлогоднего картофеля

Стало известно об опасности прошлогоднего картофеля, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника департамента исследований Роскачества Лилию Котельникову.

Доктор Мясников предупредил об опасности позеленевшего картофеля

По ее словам, при покупке овоща нужно обращать внимание на его внешний вид, поскольку это поможет покупателю избежать некоторых проблем со здоровьем. Не стоит выбирать клубни с темными и зелеными пятнами — это говорит о наличии в картофеле соланина, который обладает токсическим действием. При большой концентрации соланин может привести к тяжелому пищевому отравлению.

Как правило, это вещество содержится в прошлогоднем картофеле, если он был выкопан незрелым. При прорастании процент соланина может увеличиться.

Кроме того, в этом овоще могут содержаться нитраты, потому перед приготовлением картофельных блюд стоит оставлять очищенные клубни в воде на полчаса.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что зеленым картофелем опасно кормить даже животных.

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ФОТО: РИА Новости
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