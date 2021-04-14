Эксперты назвали лучший продукт для перекуса

Канадские ученые выяснили, какой продукт лучше подходит для перекуса, пишет издание Planet Today.

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Им оказался миндаль. Отмечается, что он отлично усваивается, а также содержит оптимальное количество полезных веществ: белков, витаминов и минералов. Как показал проведенный эксперимент, у части добровольцев при регулярном употреблении миндаля снизился вес, а у остальных остался на том же уровне. При этом никто не поправился.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что орехи необходимо употреблять в пищу ежедневно, но небольшими порциями.

Говоря об уникальной пользе этого продукта он отметил, что орехи богаты полезными микроэлементами, например, селеном и хромом, а также цинком, которого очень много в кедровых орехах.

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ФОТО: flickr.com/Avrorra.com
ТЕГИ:ЗдоровьеПродукты
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