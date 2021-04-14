Эксперты назвали лучший продукт для перекуса

Им оказался миндаль. Отмечается, что он отлично усваивается, а также содержит оптимальное количество полезных веществ: белков, витаминов и минералов. Как показал проведенный эксперимент, у части добровольцев при регулярном употреблении миндаля снизился вес, а у остальных остался на том же уровне. При этом никто не поправился.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что орехи необходимо употреблять в пищу ежедневно, но небольшими порциями.

Говоря об уникальной пользе этого продукта он отметил, что орехи богаты полезными микроэлементами, например, селеном и хромом, а также цинком, которого очень много в кедровых орехах.

