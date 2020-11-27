Эксперт ВОЗ назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса может продлиться до конца следующего года.
Такой прогноз дал профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Дёмин.
Он напомнил, что пандемия знаменитой испанки в конце Первой мировой войны длилась полтора-два года. Если соблюдать все предписанные меры защиты, к концу 2021 года можно надеяться, что болезнь пойдет на спад, передает «Радио1».
Пока же массовая вакцинация не началась, а число выявленных случаев в мире растет, потому нужно помнить о профилактике и средствах защиты, а также избегать мест массового скопления людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru