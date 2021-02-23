Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ

Скачок роста заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине апреля. Таким мнением поделился инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков в беседе с телеканалом «Москва-24».

Медик считает, что при несоблюдении рекомендаций по профилактике инфекции россияне могут столкнуться с очень сильным всплеском заболеваемости, сообщают «Невские новости». Кроме того, эксперт не исключил, что через один-два месяца в стране появится «тот самый смутировавший британский коронавирус».

По прогнозу Тимакова, жителям средней полосы страны необходимо соблюдать антивирусные меры до начала июня. Эксперт отметил, что россиянам из более теплых регионов нужно будет «продержаться до начала мая».

Между тем, во вторник в России резко снизилось число COVID-больных. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, суточный прирост заражений составил 11 823 случая, сообщает Ura.ru.



