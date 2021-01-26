Эксперт: Россия преодолела плато по зараженности COVID-19
Россия преодолела плато по зараженности коронавирусом, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его словам, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19, а значит, ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную. По словам ученого, на сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в стране отмечается в Москве. Всего к числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов.
Тавадян также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.
Россия достигла зимнего плато по коронавирусу. Об этом ранее сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, коронавирус еще не побежден, заболеваемость по-прежнему находится на высоком уровне.
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