Эксперт: Россия преодолела плато по зараженности COVID-19

Тавадян также отметил, что ситуация нормализовалась в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.

Россия достигла зимнего плато по коронавирусу. Об этом ранее сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, коронавирус еще не побежден, заболеваемость по-прежнему находится на высоком уровне.

