В РАН рассказали о людях, которые не болеют коронавирусом

Директор «Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Арег Тотолян, выступая на форуме «Здоровое общество», заявил о группе людей, которые не заболевают даже в случае многократного контакта с коронавирусом.



В ходе сессии «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» Тотолян отметил, что определённая группа людей не подвержена заражению коронавирусом не только при контакте с больными, но даже при общении с вирусовыделителями.

По словам эксперта, учёные пока не могут назвать биомаркеры этой резистентности, но данный феномен совершенно точно не имеет отношения к соблюдению всех правил и использованию средств индивидуальной защиты.



Ранее на форуме «Здоровое общество» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что общество сможет отказаться от ношения масок благодаря вакцине от коронавируса. При этом она подписала постановление, согласно которому с 28 октября масочный режим станет обязательным для всех жителей России и использовать маски нужно будет в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

