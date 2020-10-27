В РАН рассказали о людях, которые не болеют коронавирусом
Директор «Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» Арег Тотолян, выступая на форуме «Здоровое общество», заявил о группе людей, которые не заболевают даже в случае многократного контакта с коронавирусом.
В ходе сессии «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» Тотолян отметил, что определённая группа людей не подвержена заражению коронавирусом не только при контакте с больными, но даже при общении с вирусовыделителями.
По словам эксперта, учёные пока не могут назвать биомаркеры этой резистентности, но данный феномен совершенно точно не имеет отношения к соблюдению всех правил и использованию средств индивидуальной защиты.
Ранее на форуме «Здоровое общество» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что общество сможет отказаться от ношения масок благодаря вакцине от коронавируса. При этом она подписала постановление, согласно которому с 28 октября масочный режим станет обязательным для всех жителей России и использовать маски нужно будет в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации из-за COVID-19
- Убийство нацистами жителей СССР впервые признано в РФ геноцидом
- Лёва Би-2 заболел коронавирусом
- Пентагон перенёс на год запуск масштабного выпуска F-35
- В РАН рассказали о людях, которые не болеют коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru