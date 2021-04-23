Эксперт рассказал, куда отправиться туристам с постковидом
Туристам с постковидным синдромом необходимо выбирать особые места для отдыха, сообщает радио Sputnik со ссылкой на генерального директора одной из туристических компаний Сергея Ромашкина.
По его словам, обычная туристическая поездка может стать непосильным испытанием для человека, который недавно переболел коронавирусом. Однако это не значит, что отпуск нужно проводить в квартире. Российские турфирмы подготовили особый продукт, отметил Ромашкин.
Речь идет об отдыхе в санаториях, которые имеют соответствующий опыт и оборудование. Эти учреждения уже разработали специальные программы реабилитации для людей с COVID-19.
Такие санатории имеются в Крыму, Алтайском крае, Кавказских Минеральных Водах. Выбирать место для реабилитации необходимо ближе к дому.
Нидерландские и бельгийские учёные установили, что коронавирус может трансформироваться в хроническое заболевание. Результаты исследований опубликованы на сайте Междисциплинарного института цифровых публикаций (MDPI).
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН обратил внимание на недостаток данных о переходе COVID-19 в хроническую стадию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Эксперт рассказал, куда отправиться туристам с постковидом
- Перечислены самые творческие представители рабочих профессий
- В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время
- На юге России ждут рекордного турпотока
- В ФНС перечислили новые правила оформления налогового вычета
- В Верховной Раде объяснили, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
- Житель Мурманска напал на двух девочек
- В НАТО ответили на заявление Шойгу о завершении учений в Крыму
- Врач сообщил, как просыпаться бодрым
- Киев не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru