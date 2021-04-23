Эксперт рассказал, куда отправиться туристам с постковидом

По его словам, обычная туристическая поездка может стать непосильным испытанием для человека, который недавно переболел коронавирусом. Однако это не значит, что отпуск нужно проводить в квартире. Российские турфирмы подготовили особый продукт, отметил Ромашкин.

Речь идет об отдыхе в санаториях, которые имеют соответствующий опыт и оборудование. Эти учреждения уже разработали специальные программы реабилитации для людей с COVID-19.

Такие санатории имеются в Крыму, Алтайском крае, Кавказских Минеральных Водах. Выбирать место для реабилитации необходимо ближе к дому.

Нидерландские и бельгийские учёные установили, что коронавирус может трансформироваться в хроническое заболевание. Результаты исследований опубликованы на сайте Междисциплинарного института цифровых публикаций (MDPI).

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН обратил внимание на недостаток данных о переходе COVID-19 в хроническую стадию.

