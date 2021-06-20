Эксперт рассказал, кому может понадобиться ревакцинация двумя компонентами вакцины против коронавируса
Ревакцинация двумя компонентами вакцины против COVID-19 может понадобиться тем, у кого плохо выработались антитела после первого компонента препарата, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксану Драпкину.
По ее словам, если на 21-й день после введения первого компонента антитела достаточно высоки, то можно воздержаться от второго компонента. «Если нет, то можно повторить ревакцинацию полностью [двумя компонентами], - сказал она.
Эксперт отметила, что в настоящее время специалисты не пришили к единому мнению о том, когда лучше ревакцинироваться.
Ревакцинация препаратом для профилактики коронавируса «Спутник V» допустима, а вакцина «Спутник Лайт» подходит для увеличения уровня антител и защиты от всех циркулирующих штаммов вируса. Об этом ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 906 / сут.
Умерли
129 тыс.+466 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 684 / сут.
- Растет число пропавших без вести после ливней в Ялте
- Эксперт рассказал, кому может понадобиться ревакцинация двумя компонентами вакцины против коронавируса
- В Татарстане квадроцикл въехал в сарай: погибла девочка
- Вильфанд сообщил, как долго продержится в Москве супержаркая погода
- Путин заявил о введении единого базового оклада для медиков
- Путин проведет прямую линию 30 июня
- Путин заявил о важности дальнейшего развития системы здравоохранения
- Десятки человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего дома
- В Крыму эвакуируют людей из подтопленных домов
- В аэропорту Уфы у самолета загорелась стойка шасси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru