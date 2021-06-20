Эксперт рассказал, кому может понадобиться ревакцинация двумя компонентами вакцины против коронавируса

Ревакцинация двумя компонентами вакцины против COVID-19 может понадобиться тем, у кого плохо выработались антитела после первого компонента препарата, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксану Драпкину.

Глава центра Гамалеи назвал преимущества ревакцинации «Спутником Лайт»

По ее словам, если на 21-й день после введения первого компонента антитела достаточно высоки, то можно воздержаться от второго компонента. «Если нет, то можно повторить ревакцинацию полностью [двумя компонентами], - сказал она.

Эксперт отметила, что в настоящее время специалисты не пришили к единому мнению о том, когда лучше ревакцинироваться.

Ревакцинация препаратом для профилактики коронавируса «Спутник V» допустима, а вакцина «Спутник Лайт» подходит для увеличения уровня антител и защиты от всех циркулирующих штаммов вируса. Об этом ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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