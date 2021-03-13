Эксперт перечислил вирусы, способные вызвать рак

Ряд вирусов при определенных обстоятельствах могут привести к возникновению онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина, доктор медицинских наук, профессор Владимир Гурцевич в беседе с «АиФ».

Ученый отметил, что сегодня известны 7 вирусов, которые живут в организмах большинства людей и чаще всего не вызывают каких-либо злокачественных заболеваний.

По словам Гурцевича, рак печени могут провоцировать вирусы гепатита В и С, лимфомы и рак носоглотки — вирус Эпштейна-Барр.

Также профессор рассказал, что некоторые типы вирусов папилломы человека (ВПЧ) могут вызвать рак шейки матки, рта и глотки. Наличие вируса герпеса 8-го типа опасно вероятностью возникновения некоторых лимфом и саркомы Капоши.

Кроме того, по словам ученого, Т-лимфотропный вирус человека может спровоцировать Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому, а полиомавирус клеток Меркеля – саркому Меркеля.

Гурцевич отметил, что злокачественная опухоль возникает не сразу после заражения вирусом. Ее появлению предшествует латентный период, который может продолжаться от 3 до 20 лет.

