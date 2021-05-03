Эксперт назвала омолаживающие продукты питания

Названы типы продуктов, которые способствуют сохранению тонуса организма и позволяют выглядеть моложе, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на нутрициолога Ольгу Лозовую.

Перечислены способы продлить молодость и жизнь

Она призвала включить в свой рацион большое количество свежей зелени, фруктов и овощей и употреблять продукты из цельного зерна (хлеб, цельнозерновые хлопья, попкорн). Эксперт призвала избегать продуктов из рафинированной муки. Ежедневно необходимо потреблять 30 граммам курицы, рыбы или фасоли.

При этом Лозовая отметила пользу правильных жиров, которые необходимы для строительства новых клеток. К ним она отнесла орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыбу.

Ранее сообщалось, что авокадо содержит вещество, подавляющее фермент, который способствует развитию раковых клеток при лейкозе, заявили ученые из США и Канады. Результаты их исследований опубликованы в журнале Blood.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдоровое ПитаниеПродукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры