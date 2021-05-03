Эксперт назвала омолаживающие продукты питания

Она призвала включить в свой рацион большое количество свежей зелени, фруктов и овощей и употреблять продукты из цельного зерна (хлеб, цельнозерновые хлопья, попкорн). Эксперт призвала избегать продуктов из рафинированной муки. Ежедневно необходимо потреблять 30 граммам курицы, рыбы или фасоли.

При этом Лозовая отметила пользу правильных жиров, которые необходимы для строительства новых клеток. К ним она отнесла орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыбу.

Ранее сообщалось, что авокадо содержит вещество, подавляющее фермент, который способствует развитию раковых клеток при лейкозе, заявили ученые из США и Канады. Результаты их исследований опубликованы в журнале Blood.

