Эксперт: излучение от розеток опасно для здоровья

Розетки могут представлять опасность для здоровья человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антона Ястребцева.

Воздействие электромагнитного излучения накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. По словам эксперта, это воздействие можно минимизировать. Для этого нужно заземлить розетки. В противном случае, любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Как отметил Ястребцев, на расстоянии полуметра излучение падает и практически не воздействует на человека.

Также он посоветовал не сворачивать в катушку удлинители, а укладывать змейкой, не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов.

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По словам специалистов, разговор не стоит продолжать дольше двух минут. Перерыв между звонками должен составлять не менее 15 минут.

