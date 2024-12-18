Экономист: Средний размер больничных составит 2 тысячи рублей в день

По его словам, в РФ достаточно большой размер выплат по больничным листам, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. При этом сегодня большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному.

Ранее стало известно, что Минздрав может изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

