Экономист: Средний размер больничных составит 2 тысячи рублей в день

В России средний размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году составит около 2 тысяч рублей в день при получении средней зарплаты около 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономиста Виктора Ляшока.

В Госдуме пояснили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян

По его словам, в РФ достаточно большой размер выплат по больничным листам, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. При этом сегодня большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному.

Ранее стало известно, что Минздрав может изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:Здоровье

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