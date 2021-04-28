Две московские поликлиники полностью перешли на ведение электронных медкарт

В Москве начался эксперимент по ведению медицинских карт только в электронном виде. В проекте будут участвовать две поликлиники столицы – 122-я и 110-я.

«С бумажными картами в этих поликлиниках больше работать не будут», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, работа по переводу медицинских карт в электронный вид ведется с 2016 года, тогда все данные были только в бумажном виде.

«Более миллиона карт уже переведены в электронный вид. Теперь 11 миллионов документов, которые ранее были доступны на бумаге, доступны в электронном виде», - рассказали в мэрии.

Оцифровку всех детских медицинских карт планируют закончить до лета. Ракова подчеркнула, что процесс цифровизации московского здравоохранения не останавливается и набирает обороты.

«Благодаря тому, что у нас есть Единая медицинская платформа, мы можем постоянно вводить новые удобные и полезные сервисы», - отметила заммэра.

