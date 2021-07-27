Доведёт до могилы: Диетолог раскрыл смертельную опасность бодипозитива

Жители Земли с излишней массой тела больше подвергаются опасности смертельно заболеть, предупредила диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. Она подчеркнула, что так называемый «бодипозитив», обозначающий нежелание нормализовать вес, это всего лишь попытка закрыть глаза на действительную проблему.

По словам специалиста, ожирение автоматически увеличивает риск развития множества болезней.

«В частности – и сердечно-сосудистых заболеваний, и диабета, заболеваний суставов. Повышается даже риск развития онкологических заболеваний. Наверное, это такая политика страуса, который сует голову в песок и старается ничего не видеть. То же самое можно сказать насчёт людей, которые считают, что и так хорошо выглядят и хорошо себя чувствуют, поэтому, якобы, им не нужны никакие ограничения в питании, а можно просто жить и получать удовольствие», – отметила в эфире «Радио 1» Денисова.