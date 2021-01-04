Доктор Мясников заявил, что вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов

Российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации от COVID-19.

По его словам, иммунизация не имеет серьезных побочных эффектов, а также не требуется людям, уже перенесшим заболевание и необязательна для молодых россиян и детей.

Врач написал в своём Telegram-канале, что препарат от коронавируса сможет уберечь от тяжелого течения болезни. Мясников предупредил, что скорее всего пациентам придется рано или поздно поставить прививку повторно. Он считает, что российская вакцина ничем не уступает импортным препаратам.